На строительстве двух жилых корпусов в Заречье начались монолитные работы

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Два жилых корпуса возводят в составе ЖК «Резиденция Сколково» на территории рабочего посёлка Заречье Одинцовского городского округа, в настоящее время строители приступили к монолитным работам, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В настоящее время на объектах ведётся монтаж фундаментных плит и вертикальных конструкций подвальных помещений и жилых этажей корпусов. Завершить монолитные работы должны в третьем квартале текущего года. Следующий этап — кладочные работы и установка светопрозрачных конструкций. На стройплощадке задействовано более 150 рабочих и 12 единиц техники. Строительство домов идёт по графику», — говорится в сообщении.Согласно проекту, общая площадь двух жилых корпусов составит более 61,5 тыс. квадратных метров. В составе застройки предусмотрен также подземный паркинг на 250 автомобилей.
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Лев Каштанов