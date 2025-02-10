В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 330 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Свыше 330 человек переселили из 143 аварийных жилых помещений в четырнадцати городских округах Московской области на минувшей неделе, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«На минувшей неделе из аварийного жилья общей площадью более 6,1 тыс. квадратных метров были расселены 332 человека (143 семьи). Переселенцам предоставили квартиры в новостройках, во вторичном жилом фонде, а также предоставили выкупную стоимость и сертификаты на покупку жилья в любом районе Подмосковья», — говорится в сообщении.Отмечается, что на прошлой неделе было расселено аварийное жильё в следующих округах: Шатура, Волоколамский, Ступино, Домодедово, Солнечногорск, Егорьевск, Серебряные Пруды, Жуковский, Серпухов, Зарайск, Пушкинский, Лосино-Петровский, Сергиево-Посадский и Коломна.
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