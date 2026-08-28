В Лыткарине прокуратура защитила права пенсионерки, пострадавшей от мошенников
В Подмосковье прокуратура защитила права пенсионерки, пострадавшей от действий телефонных мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства Московской области.
Местная жительница обратилась в Прокуратуру города Лыткарино с заявлением о хищении денежных средств. Сотрудники провели проверку по обращению.
«Установлено, что женщину ввели в заблуждение мошенники. В результате она перевела свои сбережения в размере 1,6 миллиона рублей на указанный ими «безопасный» расчётный счет. Следственный орган возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В ходе расследования был установлен житель Башкирии, выполнявший роль дроппера», – рассказали в Прокуратуре Подмосковья.Защищая права пенсионерки, прокуратура направила в суд иск о взыскании с владельца счёта суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.
Суд удовлетворил все заявленные требования.