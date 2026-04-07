В Подмосковье открыли более 500 центров инженерного образования для детей

07 апреля 2026, 14:32

Более 500 «Точек роста» — образовательных детских центров технологической и естественно-научной направленности, а также пять детских технопарков и пять IT-кубов работают в Московской области в настоящее время. Доступное дополнительное образование является одной из составляющих Народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба партии.





Важность популяризации инженерных профессий среди молодёжи отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.





«Партия вернула моду на инженерные, технические, медицинские специальности — именно такие кадры нужны для достижения технологического суверенитета России», — заявил Якушев на федеральном отчётном форуме «Есть результат!», где подводились пятилетние итоги реализации Народной программы.

«Благодаря политике партии молодые учёные и инженеры получают поддержку. И всё больше молодежи интересуется космическими науками и технологиями», — сказал Олег Кононенко.