На строительстве корпуса лицея в Ликино-Дулёве началось устройство фундамента
Трёхэтажную пристройку к лицею, рассчитанную на 550 учеников, возводят на улице Степана Морозкина в Ликино-Дулёве. Сдать объект в эксплуатацию планируют к 1 сентября 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Строительство ведётся в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«На площадке завершается подготовительный этап работ, ведётся бетонирование фундаментной плиты», — говорится в сообщении.В пристройке общей площадью более шести с половиной тысяч квадратных метров оборудуют классы для 400 младшеклассников и 150 учеников средней и старшей школы, столовую на 250 мест и спортивный зал. С основным зданием корпус соединит коридор на уровне второго этажа.