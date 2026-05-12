На строительстве корпуса лицея в Ликино-Дулёве началось устройство фундамента

12 мая 2026, 19:23

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Трёхэтажную пристройку к лицею, рассчитанную на 550 учеников, возводят на улице Степана Морозкина в Ликино-Дулёве. Сдать объект в эксплуатацию планируют к 1 сентября 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Строительство ведётся в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.





«На площадке завершается подготовительный этап работ, ведётся бетонирование фундаментной плиты», — говорится в сообщении.