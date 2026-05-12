Подмосковные врачи поделились правилом «АККОРД» для контроля за кожей ребёнка

12 мая 2026, 17:29

Такое заболевание, как меланома, встречается у детей значительно реже, чем у взрослых. Однако фундамент здоровья кожи закладывается именно в первые годы жизни, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава со ссылкой на рекомендации врачей НИКИ детства.





Меланома – агрессивная злокачественная опухоль кожи, которая развивается из пигментных клеток. Главный фактор риска – солнечные ожоги, полученные в детском возрасте. Они многократно увеличивают риск развития меланомы в зрелом возрасте. Кожа ребёнка гораздо тоньше и чувствительнее к ультрафиолету, поэтому и защита должна быть максимальной.

«Нужно соблюдать простые правила безопасности: использовать солнцезащитные средства с SPF 50+, избегать открытого солнца с 11 до 16 часов, выбирать одежду из натуральных тканей, закрывающую плечи. Кроме того, необходимо надевать головной убор», – посоветовала заведующая консультативно-диагностическим центром №3, врач-дерматовенеролог высшей категории НИКИ детства Лариса Каменева.