Подмосковные врачи поделились правилом «АККОРД» для контроля за кожей ребёнка
Такое заболевание, как меланома, встречается у детей значительно реже, чем у взрослых. Однако фундамент здоровья кожи закладывается именно в первые годы жизни, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава со ссылкой на рекомендации врачей НИКИ детства.
Меланома – агрессивная злокачественная опухоль кожи, которая развивается из пигментных клеток. Главный фактор риска – солнечные ожоги, полученные в детском возрасте. Они многократно увеличивают риск развития меланомы в зрелом возрасте. Кожа ребёнка гораздо тоньше и чувствительнее к ультрафиолету, поэтому и защита должна быть максимальной.
«Нужно соблюдать простые правила безопасности: использовать солнцезащитные средства с SPF 50+, избегать открытого солнца с 11 до 16 часов, выбирать одежду из натуральных тканей, закрывающую плечи. Кроме того, необходимо надевать головной убор», – посоветовала заведующая консультативно-диагностическим центром №3, врач-дерматовенеролог высшей категории НИКИ детства Лариса Каменева.Помимо этого, родителям важно периодически проводить осмотр кожи ребёнка. В медицине существует правило под названием «АККОРД», которое помогает вовремя заметить подозрительные изменения.
А – асимметрия. Если провести воображаемую линию через центр родинки, её половинки должны быть одинаковыми.
К – края. У доброкачественного образования они ровные и чёткие, а размытые края – повод для беспокойства.
К – кровоточивость. Если родинка кровоточит или покрывается корочкой, необходимо срочно обращаться к врачу.
О – окрас. Цвет родинки должен быть равномерным. Тревожный сигнал – вкрапления чёрного, серого, розового или синего цветов.
Р – размер: родинки крупнее шести миллиметров требуют более частого наблюдения.
Д – динамика. Такие быстрые изменения, как увеличение, появление корок, зуд, или кровоточивость требуют немедленной консультации врача.
Если родинка вызывает сомнения, лучше записаться на приём к дерматологу.
11 мая во всём мире отмечался День борьбы с меланомой.