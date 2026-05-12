В Нахабине рассказали о ходе строительства пятиэтажной поликлиники

12 мая 2026, 18:01

Пятиэтажный корпус поликлиники №4, рассчитанный на 550 посещений в смену, возводят на Институтской улице в посёлке Нахабино округа Красногорск. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.





Строительство ведётся за счёт регионального бюджета. Общая площадь пристройки составит 7 600 квадратных метров, с основным зданием поликлиники её соединит переход на уровне четвёртого этажа.





«В настоящее время на объекте проводится армирование и бетонирование на уровне четвёртого этажа, а также устройство инженерных сетей. В работах задействованы 40 монолитчиков, используются четыре единицы техники», — сообщил глава Минстройкомплекса Подмосковья Александр Туровский.