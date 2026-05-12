В Нахабине рассказали о ходе строительства пятиэтажной поликлиники
Пятиэтажный корпус поликлиники №4, рассчитанный на 550 посещений в смену, возводят на Институтской улице в посёлке Нахабино округа Красногорск. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
Строительство ведётся за счёт регионального бюджета. Общая площадь пристройки составит 7 600 квадратных метров, с основным зданием поликлиники её соединит переход на уровне четвёртого этажа.
«В настоящее время на объекте проводится армирование и бетонирование на уровне четвёртого этажа, а также устройство инженерных сетей. В работах задействованы 40 монолитчиков, используются четыре единицы техники», — сообщил глава Минстройкомплекса Подмосковья Александр Туровский.По окончании строительства в новое здание переедет детское отделение поликлиники, а в старом расширят перечень услуг для взрослых пациентов.