В Подмосковье с начала весны починили более 22,6 тыс. элементов игровых площадок
22 629 дефектов устранили на детских площадках Московской области с начала марта текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Специалисты приводят в порядок как игровые элементы, так и покрытие.
«Всего на территории Подмосковья насчитывается более 19 тысяч детских и спортивных площадок. Во время весеннего и летнего благоустройства наши инспекторы уделяют им особое внимание. Дефекты, влияющие на безопасность жителей, должны устраняться в течение суток», — отметил вице-губернатор региона Владислав Мурашов.Самый большой объём ремонтных работ провели в городских округах Красногорск, Балашиха, Люберцы, Павлово-Посадский и Раменский.