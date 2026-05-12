В Подмосковье с начала весны починили более 22,6 тыс. элементов игровых площадок

12 мая 2026, 18:34

22 629 дефектов устранили на детских площадках Московской области с начала марта текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Специалисты приводят в порядок как игровые элементы, так и покрытие.





«Всего на территории Подмосковья насчитывается более 19 тысяч детских и спортивных площадок. Во время весеннего и летнего благоустройства наши инспекторы уделяют им особое внимание. Дефекты, влияющие на безопасность жителей, должны устраняться в течение суток», — отметил вице-губернатор региона Владислав Мурашов.