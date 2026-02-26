На строительстве медцентра в Мытищах приступили к разработке котлована

26 февраля 2026, 10:46

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Многопрофильный медицинский центр строят в Мытищах на улице Коминтерна — на месте четырёх старых больничных корпусов. В настоящее время на площадке ведётся разработка котлована и вынос инженерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Медцентр возводят в рамках реализации национального проекта «Продолжительная активная жизнь».





«В состав медучреждения войдёт роддом, сосудистый центр, стационар почти на 800 коек, отделения хирургии, терапии и пр.», — говорится в сообщении.