В подмосковной Шатуре строят новый корпус фабрики товаров для сна
В Шатуре расширяют производство ортопедических товаров для сна. В муниципальном округе строят новый производственно-складской комплекс. В нём разместят склад металлической проволоки и пружин для матрасов, которые выпускает действующее предприятие. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.
К основному зданию рабочие возводят пристройку площадью почти 10 000 м². Инспекторы Главгосстройнадзора контролируют ход работ и сейчас фиксируют около 50% строительной готовности. Завершить строительство планируют в конце 2026 года.
Проект реализует индивидуальный предприниматель из Подмосковья, который развивает производство товаров для сна под брендом Sonberry («Сонберри»). Фабрика выпускает более 100 наименований продукции в разных ценовых сегментах. В ассортимент входят кровати, матрасы — в основном ортопедические, основания для кроватей и аксессуары: подушки, чехлы и наматрасники.
Сейчас предприятие занимает 25 000 м². После ввода нового корпуса площадь увеличится до 35 000 «квадратов».
