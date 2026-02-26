В подмосковной Шатуре строят новый корпус фабрики товаров для сна

26 февраля 2026, 09:55

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

В Шатуре расширяют производство ортопедических товаров для сна. В муниципальном округе строят новый производственно-складской комплекс. В нём разместят склад металлической проволоки и пружин для матрасов, которые выпускает действующее предприятие. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.