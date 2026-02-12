В Клину построили молочную ферму на 800 коров

12 февраля 2026, 16:38

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство животноводческой фермы на 800 дойных коров завершили в городском округе Клин. В настоящее время специалисты Главгосстройнадзора Московской области проводят итоговую проверку объекта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Застройщиком стала молочнотоварная ферма «Елгозино», инвестиции в проект составили около миллиарда рублей, реализация заняла менее года.





«В состав комплекса входит 14 сооружений — коровники, телятники, санитарные и технические объекты. Для доения коров подключат роботизированную систему», — говорится в сообщении.