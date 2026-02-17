Достижения.рф

В школе Домодедова открыли класс для будущих пожарных

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Кадетский пожарно-спасательный класс появился в Домодедовском образовательном комплексе «Вертикаль». Торжественное мероприятие в честь его открытия состоялось 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.



Участие в церемонии приняли руководители образовательного комплекса и представители пожарно-спасательных частей округа.

«Мероприятие началось с гимна России, а затем ученики кадетского класса принесли клятву», — говорится в сообщении.
Ребят будут обучать основам пожарно-спасательного дела и обращению со спецтехникой. Практические занятия планируется проводить в местном гарнизоне МЧС.

Ранее сообщалось, что для учеников реутовской школы №3 провели урок, посвящённый работе волонтёров.
