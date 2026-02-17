В школе Домодедова открыли класс для будущих пожарных
Кадетский пожарно-спасательный класс появился в Домодедовском образовательном комплексе «Вертикаль». Торжественное мероприятие в честь его открытия состоялось 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
Участие в церемонии приняли руководители образовательного комплекса и представители пожарно-спасательных частей округа.
«Мероприятие началось с гимна России, а затем ученики кадетского класса принесли клятву», — говорится в сообщении.Ребят будут обучать основам пожарно-спасательного дела и обращению со спецтехникой. Практические занятия планируется проводить в местном гарнизоне МЧС.
Ранее сообщалось, что для учеников реутовской школы №3 провели урок, посвящённый работе волонтёров.