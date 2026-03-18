На строительстве моста через Клязьму в Мытищах начался монтаж пролёта
Двухполосный мост через Клязьму строят в мытищинском микрорайоне Пирогово. О ходе работ рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В настоящее время готовность моста составляет 17%. Установлены все четыре опоры и буронабивные сваи.
«Сейчас строители начали монтировать пролётное строение, ведётся укрупнительная сборка блоков пролёта. Параллельно рабочие занимаются отсыпкой земляного полотна и устройством дождевой канализации», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.Завершить строительство планируют в первом квартале 2028 года.
Мост строят рядом с существующим, который находится в неудовлетворительном состоянии. В проект строительства входит также реконструкция участка дороги от Комсомольской до Центральной улицы протяжённостью более 1,1 км и обустройство съездов и разворотных петель.