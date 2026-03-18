В Подмосковье запустили проект по ранней диагностике рака лёгких у курящих
В Подмосковье стартовал пилотный проект, направленный на раннее выявление рака лёгких у курящих пациентов старше 45 лет. Участниками программы становятся те, кто выкуривает не менее пачки сигарет в день на протяжении десяти лет, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
При прохождении диспансеризации такие пациенты заполняют анкету и при наличии факторов риска направляются на низкодозную компьютерную томографию лёгких. Метод позволяет обнаружить изменения в тканях, не видимые при обычной флюорографии.
«Курение "бьет" по многие системам организма, но в первую очередь страдают органы дыхания. Мы заменили флюорографию на КТ, которая позволяет выявить мельчайшие изменения в легочных тканях. При обнаружении патологии высокого риска пациент будет направлен к торакальному онкологу-хирургу для определения тактики дообследования и лечения», — пояснил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.На первом этапе проект реализуется в Солнечногорской, Истринской, Клинской и Красногорской больницах. В дальнейшем практику планируют распространить на другие медучреждения.
Записаться на диспансеризацию можно через портал «Здоровье», по телефону 122 или в кабинете медицинской профилактики.