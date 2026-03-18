В Подмосковье запустили проект по ранней диагностике рака лёгких у курящих

18 марта 2026, 15:05

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Подмосковье стартовал пилотный проект, направленный на раннее выявление рака лёгких у курящих пациентов старше 45 лет. Участниками программы становятся те, кто выкуривает не менее пачки сигарет в день на протяжении десяти лет, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





При прохождении диспансеризации такие пациенты заполняют анкету и при наличии факторов риска направляются на низкодозную компьютерную томографию лёгких. Метод позволяет обнаружить изменения в тканях, не видимые при обычной флюорографии.



«Курение "бьет" по многие системам организма, но в первую очередь страдают органы дыхания. Мы заменили флюорографию на КТ, которая позволяет выявить мельчайшие изменения в легочных тканях. При обнаружении патологии высокого риска пациент будет направлен к торакальному онкологу-хирургу для определения тактики дообследования и лечения», — пояснил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.