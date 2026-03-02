На строительстве моста через реку Березовец в Дмитрове началась установка свай
Пешеходный мост строят через реку Березовец в подмосковном Дмитрове. Этот объект является частью масштабного проекта по строительству нового Рогачёвского моста через канал имени Москвы. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В настоящее время строители начали устанавливать сваи и приступили к устройству водопропускной трубы на съезде на Луговую улицу.
«Длина пешеходного моста составит около десяти метров», — говорится в сообщении.Полностью реализацию проекта по строительству нового Рогачёвского моста, включая реконструкцию примыкающих дорог и обустройство двухполосного путепровода через железнодорожные пути Савёловского направления, должны завершить в 2029 году.