В Одинцовском округе открылась отремонтированная амбулатория

02 марта 2026, 15:25

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Амбулатория, расположенная в селе Шарапово Одинцовского округа, вновь открылась для пациентов после ремонта. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Медучреждение рассчитано на 40 посещений в смену. Там есть кабинет терапевта, процедурная, а также стоматологический кабинет.





«В рамках ремонта в здании обновили входную группу, провели отделку помещений, поменяли двери и окна, а также потолочные и напольные покрытия, установили новую мебель и обустроили комфортную зону ожидания приёма», — цитируются в сообщении слова главврача Одинцовской больницы Ивана Каприна.