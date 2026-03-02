В Одинцовском округе открылась отремонтированная амбулатория
Амбулатория, расположенная в селе Шарапово Одинцовского округа, вновь открылась для пациентов после ремонта. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Медучреждение рассчитано на 40 посещений в смену. Там есть кабинет терапевта, процедурная, а также стоматологический кабинет.
«В рамках ремонта в здании обновили входную группу, провели отделку помещений, поменяли двери и окна, а также потолочные и напольные покрытия, установили новую мебель и обустроили комфортную зону ожидания приёма», — цитируются в сообщении слова главврача Одинцовской больницы Ивана Каприна.Медицинскую помощь в Шараповской амбулатории получают свыше 1 900 человек, в том числе более 270 детей.