Подмосковных автомобилистов предупредили о частых переходах температуры через ноль

02 марта 2026, 15:08

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Москве и Подмосковье начался период частых переходов температуры воздуха через ноль. Об этом предупредили в пресс-службе Минтранса Московской области.





В течение недели дневная температура будет достигать +4°С, снег продолжит таять. Ночью столбики термометров местами опустятся до -12°С, возможно образование гололедицы. Помимо этого, в первую неделю марта ожидаются мокрый снег и ветер до 11 м/с.



В ведомстве призвали автомобилистов быть осторожнее на дорогах и, несмотря на плюсовую температуру, не менять зимнюю резину. Для смены резины важно дождаться стабильного потепления. Необходимо, чтобы среднесуточная температура в течение недели держалась в пределах +5°С…+7°С. Однако, согласно прогнозам, по ночам до 31 марта будет минусовая температура.



Также в министерстве отметили рост количества транспорта на подмосковных дорогах и попросили быть аккуратнее.

«Обязательно пристёгивайтесь, держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим, правила перестроения и проезда перекрёстков. На поворотах и съездах не совершайте резких манёвров. Заранее снижайте скорость в зонах пешеходных переходов», – добавили в подмосковном Минтрансе.