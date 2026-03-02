Подмосковных автомобилистов предупредили о частых переходах температуры через ноль
В Москве и Подмосковье начался период частых переходов температуры воздуха через ноль. Об этом предупредили в пресс-службе Минтранса Московской области.
В течение недели дневная температура будет достигать +4°С, снег продолжит таять. Ночью столбики термометров местами опустятся до -12°С, возможно образование гололедицы. Помимо этого, в первую неделю марта ожидаются мокрый снег и ветер до 11 м/с.
В ведомстве призвали автомобилистов быть осторожнее на дорогах и, несмотря на плюсовую температуру, не менять зимнюю резину. Для смены резины важно дождаться стабильного потепления. Необходимо, чтобы среднесуточная температура в течение недели держалась в пределах +5°С…+7°С. Однако, согласно прогнозам, по ночам до 31 марта будет минусовая температура.
Также в министерстве отметили рост количества транспорта на подмосковных дорогах и попросили быть аккуратнее.
«Обязательно пристёгивайтесь, держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим, правила перестроения и проезда перекрёстков. На поворотах и съездах не совершайте резких манёвров. Заранее снижайте скорость в зонах пешеходных переходов», – добавили в подмосковном Минтрансе.Кроме того, следует быть аккуратнее при парковке, соблюдать правила остановки и стоянки, не оставлять автомобили на остановках и круговых перекрёстках, не перекрывать выезды на дороги.