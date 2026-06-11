На строительстве моста у деревни Наро-Осаново приступили к установке опор
Новый мост взамен обветшавшего строят через реку Нару на Можайском шоссе рядом с деревней Наро-Осаново Одинцовского округа. Сейчас строители занимаются установкой опор. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы проводятся в рамка реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«В настоящее время специалисты армируют и бетонируют опору №1. Затем на неё установят пролётные балки. До конца июля планируется полностью сформировать две опоры и уложить плиты подходов к мосту. После этого начнётся монтаж пролёта», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.Рабочее движение по новому мосту планируют запустить в августе текущего года.
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