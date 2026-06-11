Жители Подмосковья подали 1500 онлайн-заявок на поверку счётчиков газа

11 июня 2026, 11:21

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Около полутора тысяч онлайн-заявок на проведение поверки газовых счётчиков подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Воспользоваться услугой «Поверка бытовых приборов учета газа» могут собственники квартир и частных домов.





«Для подачи заявки нужно пройти авторизацию с помощью Единой системы идентификации и аутентификации и заполнить соответствующую электронную форму», — говорится в сообщении.