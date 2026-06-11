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Жители Подмосковья подали 1500 онлайн-заявок на поверку счётчиков газа

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Около полутора тысяч онлайн-заявок на проведение поверки газовых счётчиков подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.



Воспользоваться услугой «Поверка бытовых приборов учета газа» могут собственники квартир и частных домов.

«Для подачи заявки нужно пройти авторизацию с помощью Единой системы идентификации и аутентификации и заполнить соответствующую электронную форму», — говорится в сообщении.
После отправки заявки с пользователем в течение пяти рабочих дней свяжутся по телефону и уточнят дату и время визита специалиста.

В ведомстве напомнили, что поверка счётчика газа проводится раз в шесть-десять лет. Срок указан в паспорте прибора.
Лев Каштанов

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