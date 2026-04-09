На строительстве образовательного комплекса в Люберцах ведут монолитные работы
Воспитательно-образовательный комплекс, состоящий из школы и детского сада, строят в составе жилого комплекса «Легенда Коренёво» в посёлке Красково округа Люберцы. В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Школа сможет принять 500 учеников, а детский сад — 120 воспитанников.
«Сейчас монолитные работы проводятся на уровне второго и третьего этажей. На втором этаже закончили армирование и бетонирование большинства стен, плит перекрытия и пилонов. На третьем этаже готовы конструкции парапетов, продолжается бетонирование плит и стен, ведётся устройство внутренних лестниц», — говорится в сообщении.Девелопер возводит комплекс за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории.