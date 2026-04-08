В Подмосковье по «гаражной амнистии» зарегистрировали более 1,5 тыс. объектов

08 апреля 2026, 15:19

269 гаражей, и 1 247 земельных участков общей площадью 32 900 квадратных метров зарегистрировали в Московской области по «гаражной амнистии» за первый квартал текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества региона.





Программа позволяет оформить права собственности на гаражи и участки, на которых они расположены, в упрощённом порядке.





«Всего за четыре с половиной года действия «гаражной амнистии» в Московской области легализовали 33 100 объектов: 10 200 гаражей и 22 900 участков общей площадью 581,6 тысячи квадратных метров», — рассказал министр имущественный отношений Подмосковья Тихон Фирсов.