В коломенском ЖК «Новоокский» построили дом на 165 квартир

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Десятиэтажный дом на 165 квартир построили в составе жилого комплекса «Новоокский» в Коломне. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.



Общая площадь новостройки составляет более девяти тысяч квадратных метров.

«В здании представлены квартиры различных планировок — от однокомнатных до трёхкомнатных с большими кухнями с двумя окнами. Подъезды созданы по принципу безбарьерной среды для удобства маломобильных жильцов и людей с колясками, а снаружи оборудованы велопарковки и установлены скамейки», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории есть парковка на 48 машин, восемь детских и две спортивные площадки.

ЖК «Новоокский» находится у побережья Оки в историческом районе Коломны. В пешей доступности расположена ж/д станция Щурово.
Лев Каштанов

