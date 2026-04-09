В коломенском ЖК «Новоокский» построили дом на 165 квартир
Десятиэтажный дом на 165 квартир построили в составе жилого комплекса «Новоокский» в Коломне. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Общая площадь новостройки составляет более девяти тысяч квадратных метров.
«В здании представлены квартиры различных планировок — от однокомнатных до трёхкомнатных с большими кухнями с двумя окнами. Подъезды созданы по принципу безбарьерной среды для удобства маломобильных жильцов и людей с колясками, а снаружи оборудованы велопарковки и установлены скамейки», — говорится в сообщении.На прилегающей территории есть парковка на 48 машин, восемь детских и две спортивные площадки.
ЖК «Новоокский» находится у побережья Оки в историческом районе Коломны. В пешей доступности расположена ж/д станция Щурово.