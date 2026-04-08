Подмосковный робот Светлана с начала года обработал 650 000 записей к врачу
Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта робот Светлана с начала года подтвердил или отменил около 650 000 записей к врачу. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Робот внедрён в систему здравоохранения региона. Помимо записи на приём и вызова врача на дом, Светлана напоминает пациенту о визите к медику и необходимости продлить электронный рецепт на льготное лекарство.
«За день до приёма у врача пациенту поступает звонок от робота, чтобы напомнить о визите. Если по какой-то причине планы изменились, запись можно отменить или перенести. На освободившееся время смогут записаться другие пациенты. С начала года Светлана помогла жителям Подмосковья подтвердить или отменить почти 650 000 записей к врачу», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как напомнили в ведомстве, звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35.