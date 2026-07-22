На строительстве образовательного комплекса в Люберцах возводят каркас

22 июля 2026, 09:57

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Воспитательно-образовательный комплекс, состоящий из детского сада на 120 воспитанников и школы на 500 учеников, строят в составе ЖК «Легенда Коренёво» на территории округа Люберцы. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минжилполитики Московской области.





В настоящее время на объекте завершили устройство фундаментных плит и монолитных конструкций подвала, а также гидроизоляцию подвальных стен.





«Сейчас строители возводят каркас: монтируют внутренние лестницы, а в ближайшее время приступят к созданию входной группы и подпорной стены. Монтаж металлоконструкций ферм покрытия четвертой секции выполнен на 90%. Продолжается укладка кровли», — говорится в сообщении.