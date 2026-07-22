Бесплатным проездом в Подмосковье обеспечены около 800 тысяч пенсионеров

22 июля 2026, 09:44

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Около 800 тысяч жителей Московской области старшего возраста имеют право бесплатно ездить в общественном транспорте по социальной карте. Кроме того, у пожилых людей есть право на бесплатную доставку до медучреждения для проведения обследований и обратно до дома. Эту возможность ежегодно используют около 30 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».





Как рассказал член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Андрей Голубев, для подвоза пенсионеров в регионе приобрели 54 автомобиля.



Например, в Луховицах пожилых людей отвозит до больницы и обратно автобус местного центра соцобслуживания и реабилитации.





«В 2025 году этой услугой воспользовались более 400 жителей старше 65 лет, за первые шесть месяцев текущего года — ещё 215», — отмечается в сообщении.