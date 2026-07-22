Бесплатным проездом в Подмосковье обеспечены около 800 тысяч пенсионеров
Около 800 тысяч жителей Московской области старшего возраста имеют право бесплатно ездить в общественном транспорте по социальной карте. Кроме того, у пожилых людей есть право на бесплатную доставку до медучреждения для проведения обследований и обратно до дома. Эту возможность ежегодно используют около 30 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».
Как рассказал член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Андрей Голубев, для подвоза пенсионеров в регионе приобрели 54 автомобиля.
Например, в Луховицах пожилых людей отвозит до больницы и обратно автобус местного центра соцобслуживания и реабилитации.
«В 2025 году этой услугой воспользовались более 400 жителей старше 65 лет, за первые шесть месяцев текущего года — ещё 215», — отмечается в сообщении.В целом в Подмосковье около 30% жителей пользуются различными мерами поддержки, введёнными по Народной программе «Единой России». Для пожилых самыми востребованными остаются компенсация за оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатный проезд по соцкарте и региональная надбавка к пенсии.