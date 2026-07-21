Подмосковные пилоты дронов взяли три медали Всероссийского фестиваля «Победа»
Пилоты из Московской области завоевали две золотые и серебряную медали на Всероссийском фестивале по гонкам дронов «Победа». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Соревнования состоялись на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. В них приняли участие более 50 пилотов из разных регионов России. Гонки прошли в двух форматах.
«В командных соревнованиях в классе 330 золото досталось подмосковному дуэту Александра Холкина и Платона Черемных. Серебро – у второй команды Подмосковья, в составе которой выступили Мирон Черемных и Кирилл Журавлёв. В личном зачёте в классе 330 победу праздновал Платон Черемных», – рассказали в пресс-службе.Участники соревновались на трассе протяжённостью 410 метров. Длина пит-лейна составляла 90 метров. Спортсменам предстояло пробежать 130 метров на смене пилотов.
Как напомнили в ведомстве, гонки дронов – официальный вид спорта, включённый во Всероссийский реестр. Фестиваль «Победа» стал одним из ключевых стартов сезона для пилотов всей страны.