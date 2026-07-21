Подмосковные пилоты дронов взяли три медали Всероссийского фестиваля «Победа»

21 июля 2026, 18:03

оригинал Фото: пресс-служба Федерации гонок дронов МО

Пилоты из Московской области завоевали две золотые и серебряную медали на Всероссийском фестивале по гонкам дронов «Победа». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Соревнования состоялись на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. В них приняли участие более 50 пилотов из разных регионов России. Гонки прошли в двух форматах.

«В командных соревнованиях в классе 330 золото досталось подмосковному дуэту Александра Холкина и Платона Черемных. Серебро – у второй команды Подмосковья, в составе которой выступили Мирон Черемных и Кирилл Журавлёв. В личном зачёте в классе 330 победу праздновал Платон Черемных», – рассказали в пресс-службе.