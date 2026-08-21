На строительстве отделения полиции в Мытищах завершили кладку стен
Отделение полиции строят в составе жилого комплекса «Мытищи Парк» в округе Мытищи. О ходе работ рассказали в министерстве жилищной политики Московской области.
В настоящее время завершено возведение монолитных конструкций, выполнена каменная кладка стен и кровельные работы.
«Сейчас на объекте монтируют внутренние и внешние инженерные коммуникации и проводят черновые отделочные работы», — отмечается в сообщении.Двухэтажное здание общей площадью более 500 квадратных метров рассчитано на 30 полицейских. В отделении разместят кабинеты, столовую, комнату отдыха, комнату охраны, а также технические помещения: лабораторию, архив и серверную.
На прилегающей территории сделают парковку для сотрудников, проведут озеленение, а по периметру установят забор.