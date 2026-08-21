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Пьяный хулиган из Сергиево-Посадского округа на спор залез на памятник

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полиция задержала 36-летнего ранее многократно судимого за разные преступления жителя Сергиево-Посадского округа за нарушение общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Пьяный хулиган залез на памятник Александру Пересвету, установленный на площади Защитников Отечества в городе Пересвет.

«Когда мужчину задержали, он рассказал полиции, что сделал это из-за спора с подростками, которые не верили, что он сможет взобраться на монумент», — говорится в сообщении.
На задержанного составили протокол о мелком хулиганстве. За это предусмотрен штраф до тысячи рублей или административный арест на 15 суток.

Ранее сообщалось, что житель Читы дважды за день обнёс бар, чтобы отметить день рождения.
Лев Каштанов

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