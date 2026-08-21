Пьяный хулиган из Сергиево-Посадского округа на спор залез на памятник
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полиция задержала 36-летнего ранее многократно судимого за разные преступления жителя Сергиево-Посадского округа за нарушение общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Пьяный хулиган залез на памятник Александру Пересвету, установленный на площади Защитников Отечества в городе Пересвет.
«Когда мужчину задержали, он рассказал полиции, что сделал это из-за спора с подростками, которые не верили, что он сможет взобраться на монумент», — говорится в сообщении.На задержанного составили протокол о мелком хулиганстве. За это предусмотрен штраф до тысячи рублей или административный арест на 15 суток.
Ранее сообщалось, что житель Читы дважды за день обнёс бар, чтобы отметить день рождения.