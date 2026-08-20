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На строительстве перехода у деревни Юрлово приступили к устройству лестниц

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Надземный пешеходный переход строят на выезде из деревни Юрлово округа Химки. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



В настоящее время общая готовность объекта составляет 68%.

«На левой входной группе устанавливают лестничные сходы и армируют стыки бетонных плит с последующей подготовкой к бетонированию. На пандусе укладывают бетонные плиты. Параллельно проводится гидроизоляция шумозащитных экранов», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.
Переход длиной 42 метра будет приспособлен для маломобильных людей. Он соединит строящиеся ЖК «Пятницкие луга» и «Юрлово» с деревней Фроловка. Сдать объект в эксплуатацию должны в текущем году.
Лев Каштанов

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