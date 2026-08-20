В Подмосковье названы локации-лидеры летнего сезона для заключения брака
В Подмосковье – разгар свадебного сезона. Ежегодно 40% церемоний бракосочетаний приходится на лето. В Минсоцразвития Московской области привели статистику выбора выездных церемониальных площадок.
В летний период жители и гости из других регионов не только заключают браки, но и предварительно бронируют выездные локации для бракосочетаний.
«В Подмосковье сохраняется устойчивый интерес к выездному формату регистрации брака. На портале уже доступно около 80 локаций. Пары могут выбрать и свою площадку. Лидеры нынешнего летнего сезона – исторические усадьбы, такие как «Дубровицы» в Подольске и «Архангельское». Лето завершается, но золотая осень манит своими красками. На осенние месяцы уже подали более 6000 заявлений. В тройке осенних лидеров – Парк Патриот, загородный отель «Лесная ласточка» и УСК «Юность», – рассказала вице‑губернатор Московской области Людмила Болатаева.По итогам июня, июля и первой половины августа топ-5 самых востребованных локаций возглавляет Парк «Пехорка», который обогнал по популярности Парк «Фабричный пруд» и Парк «Патриот». Замыкают пятёрку летнего хит-парада Парк им. В. Талалихина и Усадьба «Белая Дача».
В министерстве добавили, что в регионе сохраняется рекордный спрос на «красивые даты». На 26 августа 2026 года в органы ЗАГС подано около 500 заявлений.
В ведомстве напомнили, что подать заявление на регистрацию в Подмосковье можно через единый портал госуслуг. Пары могут не только выбрать желаемую дату, но и локацию для своего торжества.
Полный список выездных площадок для регистрации брака доступен на портале «Свадьба в Подмосковье».