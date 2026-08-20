В Подмосковье названы локации-лидеры летнего сезона для заключения брака

20 августа 2026, 15:05

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье – разгар свадебного сезона. Ежегодно 40% церемоний бракосочетаний приходится на лето. В Минсоцразвития Московской области привели статистику выбора выездных церемониальных площадок.





В летний период жители и гости из других регионов не только заключают браки, но и предварительно бронируют выездные локации для бракосочетаний.

«В Подмосковье сохраняется устойчивый интерес к выездному формату регистрации брака. На портале уже доступно около 80 локаций. Пары могут выбрать и свою площадку. Лидеры нынешнего летнего сезона – исторические усадьбы, такие как «Дубровицы» в Подольске и «Архангельское». Лето завершается, но золотая осень манит своими красками. На осенние месяцы уже подали более 6000 заявлений. В тройке осенних лидеров – Парк Патриот, загородный отель «Лесная ласточка» и УСК «Юность», – рассказала вице‑губернатор Московской области Людмила Болатаева.