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На строительстве перехода у станции Подлипки-Дачные завершили сборку пролёта

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Сборку пролётной конструкции на земле завершили строители разноуровневого пешеходного перехода у ж/д станции Подлипки-Дачные в Королёве. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



В настоящее время общая готовность перехода составляет более 20%.

«Металлоконструкции обеих частей пролёта перехода собрали на земле: в мае — первую часть, а в июне — вторую. Как только будут готовы опоры, начнётся установка пролёта в проектное положение», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.
Переход будет состоять из пешеходного моста, двух башен-сходов и дополнительного схода на железнодорожную платформу. Объект соединит два части города и обеспечит безопасное передвижение для более чем 100 тысяч жителей.

Завершить строительство планируют во втором квартале 2027 года.
Лев Каштанов

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