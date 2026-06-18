На строительстве перехода у станции Подлипки-Дачные завершили сборку пролёта

18 июня 2026, 17:18

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Сборку пролётной конструкции на земле завершили строители разноуровневого пешеходного перехода у ж/д станции Подлипки-Дачные в Королёве. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





В настоящее время общая готовность перехода составляет более 20%.





«Металлоконструкции обеих частей пролёта перехода собрали на земле: в мае — первую часть, а в июне — вторую. Как только будут готовы опоры, начнётся установка пролёта в проектное положение», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.