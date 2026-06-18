На строительстве перехода у станции Подлипки-Дачные завершили сборку пролёта
Сборку пролётной конструкции на земле завершили строители разноуровневого пешеходного перехода у ж/д станции Подлипки-Дачные в Королёве. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В настоящее время общая готовность перехода составляет более 20%.
«Металлоконструкции обеих частей пролёта перехода собрали на земле: в мае — первую часть, а в июне — вторую. Как только будут готовы опоры, начнётся установка пролёта в проектное положение», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.Переход будет состоять из пешеходного моста, двух башен-сходов и дополнительного схода на железнодорожную платформу. Объект соединит два части города и обеспечит безопасное передвижение для более чем 100 тысяч жителей.
Завершить строительство планируют во втором квартале 2027 года.