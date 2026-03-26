В Жуковском целиком заполнен Государственный индустриальный парк «Союз»

26 марта 2026, 19:43

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Государственный индустриальный парк «Союз» нового формата в Жуковском заполнен на сто процентов. Об этом глава городского округа Андроник Пак рассказал на рабочей встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.





Объём инвестиций в создание парка составил около 70 млрд рублей. На его территории планируют организовать свыше 12 000 рабочих мест.



Индустриальный парк включает всё необходимое для производства – инженерные и транспортные коммуникации, площадки для малого и среднего бизнеса, социальную и деловую инфраструктуру.

«В прошлом году мы приняли важное решение построить в Жуковском один из современных государственных индустриальных парков «Союз» нового формата. Вся земля должна работать. Когда появляются предприятия, это приятно. Ведь это позволяет нам иметь средства на дальнейшее развитие и региона и Жуковского, в частности», – сказал Воробьёв.

«Мы реализуем в округе крупные инвестиционные проекты. В прошлом году это, например, были складской комплекс «Озон» в пойме Москвы-реки и линия мороженого», – сказал Пак.