В Жуковском целиком заполнен Государственный индустриальный парк «Союз»
Государственный индустриальный парк «Союз» нового формата в Жуковском заполнен на сто процентов. Об этом глава городского округа Андроник Пак рассказал на рабочей встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
Объём инвестиций в создание парка составил около 70 млрд рублей. На его территории планируют организовать свыше 12 000 рабочих мест.
Индустриальный парк включает всё необходимое для производства – инженерные и транспортные коммуникации, площадки для малого и среднего бизнеса, социальную и деловую инфраструктуру.
«В прошлом году мы приняли важное решение построить в Жуковском один из современных государственных индустриальных парков «Союз» нового формата. Вся земля должна работать. Когда появляются предприятия, это приятно. Ведь это позволяет нам иметь средства на дальнейшее развитие и региона и Жуковского, в частности», – сказал Воробьёв.На части территории парка разместили пищевой кластер, где будут построены новые производства. Среди резидентов – производитель кофе и сиропов «Стоун кофе», продуктов из водорослей «Мидори Евразия», замороженных готовых изделий из теста «Бонум Фуд».
Помимо этого, компания «ИНДАСТРИАЛ СИТИ» планирует строительство на территории производственно-складского комплекса формата «Лайт индастриал». Инвестиции составят 14 млрд рублей.
«Мы реализуем в округе крупные инвестиционные проекты. В прошлом году это, например, были складской комплекс «Озон» в пойме Москвы-реки и линия мороженого», – сказал Пак.Ранее сообщалось, что до конца года в Жуковском обновят котельную и 600 метров теплосетей.