В Подмосковье стартовал XII чемпионат «Абилимпикс»

Фото: пресс-служба Минобразования МО

XII Московский региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» стартовал в регионе в понедельник, 13 апреля. Он продлится до 24 числа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минобразования.





Мероприятия чемпионата будут проходить на восьми основных площадках: в Электростальском, Щёлковском и Красногорском колледжах, в Дмитровском техникуме, коллежах «Московия», «Подмосковье» и «Энергия», а также в образовательном центре «Созвездие».





«Участниками соревнований станут свыше 1 400 человек в категориях «школьники», «студенты» и «специалисты». Они будут соревноваться в 90 различных компетенциях — от веб-дизайна и певческого искусства до ювелирного дела и управления БПЛА», — говорится в сообщении.