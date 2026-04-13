В Орехово-Зуеве собрали более 220 кг продуктов для нуждающихся
Благотворительную акцию «Дело доброе» по сбору продуктов и товаров первой необходимости провели в Орехово-Зуевском округе по инициативе местного социального центра. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Пункты приёма работали в Орехово-Зуеве, Ликино-Дулёве, Дрезне и Куровском. Собрать удалось свыше 220 килограммов продуктов.
«В сборе участвовали неравнодушные жители округа, подопечные и сотрудники социального центра, участники программы «Активное долголетие», учреждения образования и культуры, Совет ветеранов, окружная администрация и депутаты», — говорится в сообщении.Собранные продукты получат многодетные семьи, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, одинокие пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и их семьи.