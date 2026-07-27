На строительстве подземного перехода в Люберцах завершили монолитные работы

27 июля 2026, 14:06

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Подземный пешеходный переход строят на пересечении Октябрьского проспекта со Смирновской улицей в Люберцах. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Переход строят в рамках реконструкции Октябрьского проспекта. В настоящее время он готов более чем на 20%.





«На объекте завершили основные монолитные работы: возвели стены, пол, перекрытия и лестничные сходы. Сейчас ведётся подготовка поверхностей под гидроизоляцию и укладку керамзитобетона. Затем начнётся внутренняя отделка перехода и монтаж инженерных систем», — говорится в сообщении.