В подмосковных парках с начала лета проверили здоровье более 3000 жителей
В Московской области в минувшие выходные вновь прошла акция «Проверь своё здоровье в парке». Выездные медицинские бригады работали в парках городских и муниципальных 25 округов, рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
Жители Подмосковья старше 18 лет могли бесплатно пройти профилактический осмотр.
«Формат выездных обследований позволяет пройти диагностику и получить информацию о своём здоровье без посещения поликлиники. 25 и 26 июля к акции присоединились 342 человека. Больше всего жителей Подмосковья акция привлекла в Дубне – 97. Всего же с начала лета такой возможностью воспользовались свыше 3000 человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Результаты осмотра приходят в личный кабинет пациента на региональном портале «Здоровье».
В министерстве напомнили, что регулярная диагностика помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. При необходимости врачи направляют пациентов в поликлинику на дополнительного обследования.