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В посёлке имени Цюрупы под Воскресенском завершают снос аварийного дома

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Ликвидацию двухэтажного деревянного аварийного дома на 12 квартир завершают на улице Рабочий Городок в посёлке имени Цюрупы округа Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.



Дом построили 68 лет назад, его общая площадь составляла около 500 квадратных метров.

«Осмотр показал высокую степень морального и физического износа конструкций. Жильцов из дома расселили. После этого в здании произошёл пожар, нанесший постройке большой урон. Объект внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Сейчас дом уже снесли. Ведутся работы по расчистке участка от строительного мусора. Их планируют завершить в середине июня.

Всего в округе Воскресенск выявили 129 аварийных зданий, самостроев и недостроев. В настоящее время 91 проблемный объект снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.
Лев Каштанов

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