В посёлке имени Цюрупы под Воскресенском завершают снос аварийного дома
Видео: пресс-служба Мособлархитектуры
Ликвидацию двухэтажного деревянного аварийного дома на 12 квартир завершают на улице Рабочий Городок в посёлке имени Цюрупы округа Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом построили 68 лет назад, его общая площадь составляла около 500 квадратных метров.
«Осмотр показал высокую степень морального и физического износа конструкций. Жильцов из дома расселили. После этого в здании произошёл пожар, нанесший постройке большой урон. Объект внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Сейчас дом уже снесли. Ведутся работы по расчистке участка от строительного мусора. Их планируют завершить в середине июня.
Всего в округе Воскресенск выявили 129 аварийных зданий, самостроев и недостроев. В настоящее время 91 проблемный объект снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.