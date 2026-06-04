В посёлке имени Цюрупы под Воскресенском завершают снос аварийного дома

04 июня 2026, 11:06

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Ликвидацию двухэтажного деревянного аварийного дома на 12 квартир завершают на улице Рабочий Городок в посёлке имени Цюрупы округа Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом построили 68 лет назад, его общая площадь составляла около 500 квадратных метров.





«Осмотр показал высокую степень морального и физического износа конструкций. Жильцов из дома расселили. После этого в здании произошёл пожар, нанесший постройке большой урон. Объект внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.