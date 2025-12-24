Строители продолжают капремонт школы № 1 в подмосковной Кашире
В подмосковной Кашире продолжают капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 1. Здание расположено на улице Маршала Астахова, дом 1. Строители уже наполовину завершили демонтажные работы и переходят к отделке, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Капремонт проводят по госпрограмме обновления объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Площадь школы составляет 3 966,5 м². В ходе работ специалисты демонтируют старые конструкции, меняют окна, возводят внутренние перегородки и монтируют вентиляционные короба. В помещениях покрасят стены, зальют и уложат полы, установят новые двери и освещение.
Строители проложат все необходимые коммуникации:
- системы водоснабжения,
- канализацию,
- отопление,
- электроснабжение.