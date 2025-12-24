Достижения.рф

Строители продолжают капремонт школы № 1 в подмосковной Кашире

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В подмосковной Кашире продолжают капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 1. Здание расположено на улице Маршала Астахова, дом 1. Строители уже наполовину завершили демонтажные работы и переходят к отделке, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.



Капремонт проводят по госпрограмме обновления объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».

Площадь школы составляет 3 966,5 м². В ходе работ специалисты демонтируют старые конструкции, меняют окна, возводят внутренние перегородки и монтируют вентиляционные короба. В помещениях покрасят стены, зальют и уложат полы, установят новые двери и освещение.

Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
Строители проложат все необходимые коммуникации:
  • системы водоснабжения,
  • канализацию,
  • отопление,
  • электроснабжение.
В ходе капремонта обновят фасад и кровлю, благоустроят прилегающую территорию. Для учеников закупят новую мебель и современное оборудование. Открыть обновлённую школу планируют к 1 сентября 2026 года.
