Строители продолжают капремонт школы № 1 в подмосковной Кашире

24 декабря 2025, 11:39

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В подмосковной Кашире продолжают капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 1. Здание расположено на улице Маршала Астахова, дом 1. Строители уже наполовину завершили демонтажные работы и переходят к отделке, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.





Капремонт проводят по госпрограмме обновления объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».



Площадь школы составляет 3 966,5 м². В ходе работ специалисты демонтируют старые конструкции, меняют окна, возводят внутренние перегородки и монтируют вентиляционные короба. В помещениях покрасят стены, зальют и уложат полы, установят новые двери и освещение.

Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области Строители проложат все необходимые коммуникации: