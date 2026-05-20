На строительстве поликлинике в Звенигороде приступили к заливке фундамента
Монолитные работы по устройству фундамента начались на строительстве детской поликлиники в городе Звенигород Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Поликлиника сможет обслуживать 220 пациентов за смену. Общая площадь четырёхэтажного здания составит около 5 600 квадратных метров.
«В настоящее время ведутся монолитные работы на уровне фундамента и монтаж первого башенного крана. На площадке работают 20 человек, используются четыре единицы техники», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.В здании разместят педиатрическое отделение, кабинеты узких специалистов и неотложной помощи, клинико-диагностическую лабораторию, отделения профилактики, ЛФК и стоматологии, а также дневной стационар на шесть коек.
Сдать поликлинику в эксплуатацию планируют в 2027 году.