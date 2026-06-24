На строительстве поликлиники в Балашихе перешли к уровню первого этажа
Поликлинику на 400 посещений в смену строят в составе жилого комплекса «Новая Алексеевская роща» на территории округа Балашиха. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
В настоящее время работы поднялись выше нулевой отметки.
«Сейчас на объекте монтируют вертикальные конструкции и плиты перекрытия первого этажа, а в подвале проводят вертикальную гидроизоляцию», — говорится в сообщении.Соцобъект возводят за счёт застройщика в рамках договора о комплексном развитии территории.
В ЖК также продолжается строительство четвёртого корпуса: там ведут монолитные работы в двух секциях: в первой — на 17-м этаже, а во второй — на 15-м. Возведение пятого корпуса выполнили на уровне котлована и приостановили на год.