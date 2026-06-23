Обновлённый Москворецкий парк в Воскресенске откроют в конце лета
Москворецкий парк в Воскресенске откроют к концу августа. Сейчас там продолжается поэтапное благоустройство, рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Первые работы стартовали ещё в 2015 году. Тогда в порядок привели 4,5 гектара парковой зоны. В 2020-м на территории появились объекты для активного отдыха – скейт-парк и памп-трек.
«Сейчас стартовал очередной этап. Специалисты обновят прилегающую территорию площадью более двух гектаров. На участке скоро создадут разветвлённую сеть пешеходных дорожек, установят системы освещения, видеонаблюдения и оповещения для комфорта и безопасности посетителей. Для жителей и гостей обустроят новые площадки, включая зону для выгула собак, удобные навесы, павильоны и сцену для проведения культурных мероприятий», – рассказали в администрации.
На территории разместят информационные стенды и указатели, а завершающим штрихом станет комплексное озеленение. Завершить все запланированные работы рассчитывают до конца августа.