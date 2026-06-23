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В Дзержинском в июле откроют филиал Фонда «Защитники Отечества»

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В городе Дзержинский городского округа Люберцы откроется дополнительный филиал Государственного Фонда «Защитники Отечества». Он будет располагаться в доме №9 по улице Ленина, сообщил в пресс-службе администрации муниципалитета.



Сейчас в помещении площадью 123 квадратных метра завершают ремонт.

«В филиале фонда участники СВО и их семьи получат юридическую консультацию по льготам и выплатам, психологическую поддержку, помощь в решении социально-бытовых вопросов, информацию о государственных и региональных мерах поддержки. Там же организуют сбор и выдачу гуманитарной помощи», – рассказала исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Юлия Арсентьева.
Социальные координаторы фонда будут принимать военнослужащих и членов их семей, проживающих не только в Люберцах, но и в соседних муниципалитетах.

Открытие филиала Фонда в Дзержинском запланировано на июль.

Как напомнили в администрации, на минувшей неделе после капремонта открылся Центр ветеранов на улице Куракинской. В обновлённом здании располагаются окружной Совет ветеранов, люберецкое отделение Ассоциации ветеранов СВО и Музей ратной славы.
Лора Луганская

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