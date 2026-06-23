В Богородском завершат благоустройство бульвара и лесопарка Волхонка

23 июня 2026, 20:16

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Богородском городском округе выполнили большой объём работ по программе благоустройства. Об этом глава муниципалитета Денис Семёнов доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.





В прошлом году в Ногинске завершили пешеходный маршрут от Фонтанной площади до сквера Ногина, обновили сквер Бугрова. В Электроуглях привели в порядок пляжную зону парка Липовая аллея. По словам Семёнова, в 2026 году планируют закончить благоустройство Богородского бульвара в Ногинске и лесопарка Волхонка. Там появятся обустроенные дорожки, спортивный и игровой кластеры, зоны отдыха у водоёмов. Кроме того, будет очищен прилегающий карьер.

«Сейчас мы завершаем благоустройство двух важных объектов. Богородский бульвар в микрорайоне Заречье планируем открыть уже этой осенью. Лесопарк Волхонка, уверен, тоже будет очень популярен у наших жителей. В этом году ремонтируем более 80 участков дорог – 35 километров. Идём с небольшим опережением. На муниципальных планируем всё завершить до конца августа. Работы идут и на 11 дворовых территориях», – сказал глава