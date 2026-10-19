В Красногорске построят пятиэтажный паркинг
Пятиэтажный паркинг на 298 машин появится в составе жилого комплекса «Ильинские луга» на территории округа Красногорск. Минжилполитики Московской области выдало разрешение на строительство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Общая площадь паркинга составит 8 800 квадратных метров. Этажи будут соединять удобные пологие проезды.
«На первом этаже здания, помимо парковочных мест, разместят автомойку на две машины», — отмечается в сообщении.Паркинг оборудуют системой видеонаблюдения. Предусмотрена также круглосуточная охрана.
В настоящее время в ЖК «Ильинские луга» уже построили 28 жилых домов, четыре детских сада в общей сложности на 1 200 воспитанников и школу на 1 500 учеников. Сейчас ведутся работы по созданию ещё одной школы на 1 500 мест, детсада на 350 мест, пожарного депо и поликлиники, рассчитанной на 400 посещений в смену.