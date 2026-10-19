Загруженность дорог в Подмосковье утром 19 октября составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается загруженность автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 19 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на 15 вылетных магистралях по направлению в сторону Москвы.
«Сложности с проездом наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию, воздерживаться от резкого маневрирования, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.