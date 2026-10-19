В пяти МФЦ Московской области проведут консультации по похоронам

19 октября 2026, 09:49

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Консультации по похоронному делу проведут на этой неделе специалисты Центра мемориальных услуг в офисах «Мои документы» в пяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Чаще всего на таких консультациях жители выясняют, как правильно оформить удостоверение о захоронении и получить разрешение на установку надгробия.





«В понедельник, 19 октября, консультации будут проводиться в МФЦ в Клину по адресу: Советская площадь, дом №18А, 20 сентября — в Одинцове (Можайское шоссе, дом №71), 21 октября — в Щёлкове (Свирская улица, дом №2А), 22 октября — в Раменском (улица Кирова, дом №15А) и 23 октября — в Чехове (Советская площадь, дом №3)», — говорится в сообщении.