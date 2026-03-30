На строительстве поликлиники в Балашихе завершили устройство котлована

30 марта 2026, 09:00

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Поликлинику на 400 посещений в смену строят в составе жилого комплекса «Новая Алексеевская роща» на территории Балашихи. В настоящее время на объекте обустроили котлован и заканчивают гидроизоляцию основания фундамента. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Строительство ведётся за счёт девелопера в рамках договора о комплексном развитии территории.





«Поликлиника будет четырёхэтажной, её общая площадь составит более пяти с половиной тысяч квадратных метров. В здании разместят отделения первичного приёма, кабинеты врачей, процедурные, кабинеты диагностики и профилактики, лаборатории и служебные помещения», — говорится в сообщении.