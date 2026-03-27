В Московской области стартует новый свадебный сезон

27 марта 2026, 17:03

Около 12 000 пар готовятся к свадьбе в новом сезоне, который стартует в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.





Как отметили в ведомстве, спрос на выездные площадки для регистрации брака достигает рекордных уровней.

«На новый свадебный сезон в Подмосковье уже подали порядка 12 000 заявлений. Всё больше пар выбирают выездные площадки – парки, усадьбы и общественные пространства. Выбор постоянно расширяется, чтобы каждая пара могла найти подходящий формат для столь важного дня», – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.