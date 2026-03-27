В Московской области стартует новый свадебный сезон
Около 12 000 пар готовятся к свадьбе в новом сезоне, который стартует в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Как отметили в ведомстве, спрос на выездные площадки для регистрации брака достигает рекордных уровней.
«На новый свадебный сезон в Подмосковье уже подали порядка 12 000 заявлений. Всё больше пар выбирают выездные площадки – парки, усадьбы и общественные пространства. Выбор постоянно расширяется, чтобы каждая пара могла найти подходящий формат для столь важного дня», – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.По данным министерства, среди самых востребованных локаций – Парк культуры и отдыха им. Олега Степанова в Серпухове, усадьба Гребнево в Щёлкове, усадьба Кривякино в Воскресенске, парк «Ёлочки» в Домодедове, парк им. В. Талалихина в Подольске и Глуховский парк в Ногинске.
В новом сезоне молодожёны смогут выбрать из множества площадок, которые представлены на сайте.
Разнообразие локаций позволит каждому найти идеальное место для свадьбы, соответствующее всем предпочтениям. Подать заявление можно подать через портал госуслуг.