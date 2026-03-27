Представительницы Подмосковья победили на федеральном конкурсе «Краса ЖКХ»

27 марта 2026, 17:00

Десять жительниц Московской области, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства, заняли призовые места на всероссийском конкурсе «Краса ЖКХ». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.





Всего на участие в конкурсе поступило около 600 заявок, 59 из которых — от представительниц Подмосковья.





«Гран при завоевали три сотрудницы Щелковского водоканала: Татьяна Мартьянова в номинации «Руководитель планово-экономической службы предприятия водоснабжения и водоотведения», Ольга Дедова в номинации «Руководитель структурного подразделения по эксплуатации водопроводных сооружений» и Наталья Шаховал в номинации «Оператор водопроводных сооружений предприятия водоснабжения», — говорится в сообщении.