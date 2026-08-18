На строительстве поликлиники в Дубне завершили разработку котлована
Детскую поликлинику на 200 посещений в смену строят на улице Энтузиастов в Дубне. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
Строительство ведётся по программе модернизации здравоохранения региона.
«В настоящее время на объекте закончили разработку котлована и приступили к монолитным работам», — говорится в сообщении.Здание будет трёхэтажным, его общая площадь составит почти пять с половиной тысяч квадратных метров. Предусматривается деление на три блока: поликлиническое отделение, отделение инфекционных болезней и блок неотложной помощи.
На прилегающей территории сделают парковку, установят детскую площадку и обустроят места для отдыха.
Сдать новое медучреждение в эксплуатацию планируют до конца 2027 года.